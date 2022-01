To je “balkanska bojevnica”, ki je uničila Cerarja in sedaj svetuje Golobu Nova24TV Potrdilo se je, da je Robert Golob za svetovalko za (katastrofalne) nastope v javnosti, najel Tijano Arih, alias Tijano Munišić, na Facebooku kot Iana Hira, državljanko Srbije, na FB ima kot kraj bivanja naveden Novi Sad. Pred leti je svetovala Miru Cerarju, ko je bil predsednik vlade, znana je bila kot verbalna agresivka, Cerarja je na silo spreminjala v “odločnega politika”. Decembra 2017 so jo ...

