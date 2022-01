Priznanji Združenja Manager prejmeta letos Igor Mervič in Anita Stojčevska Dnevnik Prejemnik priznanja Združenja Manager za življenjsko delo na področju menedžmenta za leto 2021 je dolgoletni generalni direktor družbe Spar Slovenija Igor Mervič. Priznanje artemida, ki ga podeljujejo menedžerkam, ki so prebile stekleni strop in...

Sorodno











































































Oglasi