Party – črna komedija, ki pripada bolj igralcem kot pa režiserjem RTV Slovenija Redko se zgodi, da avtor filmskega scenarija na podlagi tega napiše še dramo. Britanska scenaristka in režiserka Sally Potter je naredila prav to. Pet let po njenem filmu The Party zgodbo postavljajo na oder ljubljanske Drame.

