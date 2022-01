Potem ko je mednarodna organizacija Transparency International objavila podatek, da je Slovenija v indeksu zaznave korupcije za leto 2021 nazadovala za tri točke in je s tem padla s 35. na 41. mesto, so se kritično oglasili na Komisiji za preprečevanje korupcije, ki jo je včasih vodil Drago Kos, danes pa Robert Šumi. Zatrdili so, da jih slabša ocena Slovenije ne preseneča in dodali naslednje: “Naj ...