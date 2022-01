Regijski delovni obisk vlade tokrat v Posavju Politikis Vlada je z delovnim posvetom na gradu Brežice začela današnji obisk statistične regije Posavje. Posvetu v Brežicah bodo sledili ločeni programi predsednika vlade Janeza Janše in ministrske ekipe. Regijski obisk bodo z javno tribuno o razvoju posavske regije z župani in gospodarstveniki končali zvečer v Krškem. Predsednik vlade Janša bo med drugim obiskal brežiško Fakulteto […] The post Regijski de ...

Sorodno

















Oglasi Omenjeni Janez Janša Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Tomaž Gantar

Janja Sluga