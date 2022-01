Oplazila sta se z ogledali, policisti pozivajo voznika in očividce, da se jim oglasijo Primorske novice Tolminski policisti preiskujejo okoliščine prometne nesreče s pobegom, ki se je zgodila v ponedeljek ob 20.30 na lokalni cesti Most na Soči – Kanalski Lom. Policisti pozivajo pobeglega voznika in morebitne očividce, da se jim oglasijo.

