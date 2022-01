Luki Vlaoviću potrjena kazen za dva poskusa umora s krofi Dnevnik Zgodba o poskusu zastrupitve žene in nekajletne hčerke, kar se je oktobra 2020 zgodilo v Celju, je dobila pravnomočni epilog na celjskem višjem sodišču. Luki Vlaoviću so potrdili kazen 23 let zapora.

