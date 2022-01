Nagradili inovacije: hitro je lahko zdravo in okusno 24ur.com Bolonjska omaka brez mesa, kefir z dodatkom vitamina D3, kruh z bučno prgo, ki sicer predstavlja ostanek pri pridobivanju bučnega olja, omaka iz paradižnikov, ki niso bili primerni za prodajo, pa pirine testenine in proseni desert. To je le nekaj izdelkov, ki se po novem kitijo z nazivom inovativno živilo leta. Kdo pravi, da obrok ne more biti hiter, zdrav in okusen?

