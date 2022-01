Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo se je seznanil z osmim poročilom o položaju romske skupnosti v Sloveniji, ki zajema leto 2020. Opazen je napredek pri reševanju nekaterih perečih zadev, so ugotavljali na odboru, a hkrati izpostavili še vedno neurejene bivanjske razmere, šolstvo in zaposlovanje. preberite več » ...