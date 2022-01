Rusija je opozicijskega političnega voditelja Alekseja Navalnega in več njegovih najboljših pomočnikov dala na državni seznam “teroristov in ekstremistov”. Kritika Kremlja je v torek na seznam dodala ruska Zvezna služba za finančni nadzor. Priporni nalog so oblasti izdale tudi za brata Alekseja Navalnega. Iz spletne zbirke podatkov je mogoče sklepati, da ruske oblasti za Navalnega verjamejo, da je ...