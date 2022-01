Medvedev omenil Đokovića, nato ga je občinstvo izžvižgalo #video SiOL.net Kakšno mnenje delijo avstralski teniški ljubitelji o Novaku Đokoviću in njegovi sagi? O tem je veliko povedal trenutek po današnji zmagi Danila Medvedjeva. Rus je po hudem boju v četrtfinalu izločil Kanadčana Felixa Augerja Aliassima, nato pa takoj po dvoboju v intervjuju pred občinstvom priznal, kako se je ob zaostanku z 0:2 z nizih spomnil na srbskega asa. Ko je omenil njegovo ime, so sledili mešani odzivi s tribun, v katerem so prevladovali glasni žvižgi.

