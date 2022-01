Z možem se je razšla španska princesa Cristina 24ur.com Mlajša sestra španskega kralja Felipeja, princesa Cristina, je sporočila, da sta se z možem razšla. Princesa in njen mož, Inaki Urdangarin, sta bila poročena 24 let. Zakonca, ki imata štiri otroke, sta že podala uradno skupno izjavo, ki jo je objavil The Times. Vzrok za njun razhod naj bi bila Urdangarinova nezvestoba, španski tabloid pa je pred dnevi objavil fotografije, na katerih je z drugo že...

