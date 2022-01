Maribor prvič izgubil, naslednik Šimundže še čaka na prvo zmago SiOL.net V sredo je bila dejavnih polovica slovenskih prvoligaških klubov. Mariborčani so doživeli prvi poraz v letu 2022, a proti Voždovcu niso nastopili z najmočnejšo zasedbo. Mura se je s Čukaričkim razšla brez zmagovalca, Domžale so niz slabših rezultatov nadaljeval proti celovški Austrii, Tabor je remiziral z ambicioznim tretjeligašem iz Grosuplja, Radomljani pa so v Čatežu ugnali sosedske rivale iz Doba.

