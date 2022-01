Minister Podgoršek ob obisku Posavja poudaril pomen namakanja za preprečevanje posledic podnebnih sp Vlada RS Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek in državni sekretar Anton Harej zaključila dvodnevni obisk Posavja v okviru vladnega regijskega obiska. Minister je obiskal hribovsko kmetijo Martinovi, s podžupanom Krškega pa je podpisal pismo o nameri za gradnjo namakalnih sistemov. Državni sekretar Harej si je ogledal Krakovski gozd ter se srečal s predstavnikom Kmetijske zadruge Sevnica in direktorjem podjetja Tanin. Tradicionalno se je dan začel z vladnim posvetom, zaključil pa z javno tribuno.

