Meh ostaja predsednik Dnevnik Na volilni seji je bil za predsednika zbora in odbora panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo za nov štiriletni mandat izvoljen Borut Meh. Volilne seje se je udeležilo 54 od 75 volilnih upravičencev. Vsi glasovi so bili v korist edinega...

Sorodno Oglasi