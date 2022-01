V Fidesu "osupli" nad Jerkičevo, Štrukljem, Majcenom, Počivavškom in Vesenjakovo SiOL.net "V FIDES-u smo osupli nad nerazumljivo držo sindikalnih voditeljev, ki so se odločili pravno državo braniti prav s tem, da so se obrnili proti delavcem. Gre za nevzdržen konflikt interesov. Sindikalni funkcionarji ne samo zlorabljajo svojo funkcijo v politične namene, temveč gredo pri tem tako daleč, da se obrnejo celo proti tistim, ki jih zastopajo." Tako se je sindikat zdravnikov, ki ga vodi ...

