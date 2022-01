ACH Volley že prvak rednega dela lige MEVZA 24ur.com Odbojkarji ACH Volleyja so v 15. krogu srednjeevropske lige doma premagali Union Raiffeisen Waldviertel s 3:0 v nizih. Tako so si po 14. zmagi na 14. tekmi že zagotovili prvo mesto pred zaključnim turnirjem najboljše četverice tekmovanja v tej regionalni ligi. Odbojkarji Calcita Volleyja so v 16. krogu v slovaški Myjavi premagali domači Spartak s 3:1.

