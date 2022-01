Loterija 11-m po zadetku Salaha pripadla Egiptu SiOL.net Nogometaši iz Egipta so se prebili v četrtfinale afriškega prvenstva v Kamerunu, potem ko so na današnji tekmi osmine finala po izvajanju 11-metrovk premagali Slonokoščeno obalo s 5:4. V rednem delu in obeh 15-minutnih podaljških ni bilo golov, v "loteriji" pa so bili bolj preudarni sedemkratni celinski prvaki iz dežele Faraonov. Zmagoviti zadetek je dosegel zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah.

