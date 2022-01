Po loteriji 11-m med najboljših osem v Afriki tudi stari znanec 1. SNL SiOL.net Na afriškem prvenstvu so znani vsi četrtfinalisti. Burkini Fasu, Tuniziji, Gambiji, Kamerunu, Senegalu in Maroku sta se pridružila še Egipt in Ekvatorialna Gvineja. Oba sta bila boljša od svojih tekmecev (Slonokoščena obala in Mali) po izvajanju 11-metrovk, v rednem delu pa se mreža ni zatresla niti enkrat. Pri Egipčanih je odločilen zadetek z bele točke prispeval zvezdnik Liverpoola Mohamed Salah.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Egipt

Španija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Zdravko Počivalšek

Matej Arčon

Branko Masleša