Kakšen preobrat! Francija vstala od mrtvih in spravila v solze Islandijo. SiOL.net Na evropskem prvenstvu v rokometu so znani vsi polfinalisti. Napeto je bilo do zadnje minute, kot zadnja pa se je Danski, Španiji in Švedski pridružila Francija. Galski petelini so proti Dancem potrebovali vsaj točko, a še globoko v drugem polčasu zaostajali za pet golov. Islandcem, ki so se pred tem znesli nad Črnogorci, se je vse bolj smejalo, a je nato Francija z izjemnim preobratom pokvarilo ''vikinško'' idilo.

