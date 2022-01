Med športniki v Pekingu zadnje dni ni okuženih Dnevnik Od nedelje do včeraj je v Peking prispelo 1109 ljudi, ki so povezani z olimpijskimi igrami. Med njimi je bilo 34 okuženih, a je razveseljiva novica, da ni bil okužen nihče izmed športnikov ali njihovih sprejemalcev. Vsi, ki so bili pozitivni, so...

