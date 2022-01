Nova raziskava Parlamenta in Komisije pokazala podporo ciljem evropskega zelenega dogovora Energetika.NET Evropski parlament in Komisija sta včeraj objavila skupni posebni Eurobarometer o prihodnosti Evrope. Podatki kažejo veliko podporo ciljem evropskega zelenega dogovora, poudarja Komisija. Skoraj vsak drugi prebivalec Evrope (49 %) namreč meni, da so podnebne spremembe glavni svetovni izziv za prihodnost EU, s čimer se strinja 46 % anketiranih Slovencev, je razvidno iz raziskave.

