Nina in Ambrož presenetila z veselo novico Zadovoljna.si Narazen, skupaj, narazen, skupaj? Najbolj vroča romanca lanskega leta je od konca resničnostnega šova Kmetija doživela kar nekaj vzponov in padcev, njena akterja Nina Radi in Ambrož Vahen Kralj pa se očitno nikakor ne moreta odločiti, ali bi bila skupaj ali ne. A če je verjeti Ninim besedam, naj bi parček sedaj razrešil vsa nesoglasja in se ljubezni odločil dati še eno možnost.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Matej Arčon

Zoran Janković

Vasko Simoniti