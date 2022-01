Čaka nas oblačno in suho vreme SiOL.net Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne bo ponekod prehodno zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 10 stopinj Celzija.

