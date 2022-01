Želja deskarjev je kolajna še na tretjih zaporednih igrah 24ur.com Slovensko deskanje na snegu pred vsakimi olimpijskimi igrami kotira visoko. Od Nagana 1998, ko so bili deskarji prvič na igrah, so si Slovenci vedno obetali visokih uvrstitev. Poloni Zupan, Dejanu Koširju in Roku Flandru kolajne sicer ni uspelo osvojiti, zato pa se je na zadnjih dvojih igrah kar s tremi okitil Žan Košir.

Sorodno



Oglasi