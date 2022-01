Politiki o gospodarstvu: Strinjanje glede nujnosti zelenega prehoda in deljena mnenja o davkih RTV Slovenija Združenje Manager je pripravilo srečanje s predstavniki parlamentarnih strank. Politiki so imeli podoben pogled na investicije, zeleni prehod in ustvarjanje delovnih mest, različnega pa predvsem na predlagano dohodninsko reformo in vpliv javnega dolga.

