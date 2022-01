#video Nov trojni dvojček: Dončić v Portlandu podaje zbiral kot točke Dnevnik Slovenski košarkar Luka Dončić se je v lihi NBA spet izkazal in s trojnim dvojčkom (15 točk, 10 skokov, 15 podaj) popeljal Dallas Mavericks do 28. zmage v sezoni. Za Dončića je bil to še šesti trojni dvojček to sezono, skupno pa 42. v karieri, s...

