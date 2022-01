FOTO: Zapeljal v morje in umrl ujet v avtomobilu Lokalec.si Portal regionalobala.si poroča, da je včeraj v Trstu prišlo do tragičnega dogodka. Starejši moški je z avtomobilom zapeljal v morje nekaj po 15. uri. Na kraju so bili policisti in reševalci. Kot še poročajo je na pomoč skočil mlad fant, a žal ni uspel ničesar storiti.

