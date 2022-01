Poročilo Policijske uprave Celje: četrtek, 27. 1. 2022 (Romun divjal po avtocesti,…) Celje.info Za nami je mirnih 24 ur. Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v zadnjih 24. urah prejeli 172 klicev občanov. 44 klicev je bilo interventnih. 11 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 19 s področja prometne varnosti in 14 s področja javnega reda in miru. Vlomljeno je bilo v trgovino z elektromaterialom v Mozirju. Storilec je preiskal prostore ter našel in od ...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Celje

Mozirje

Romunija

Slovenj Gradec Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Robert Golob

Zoran Janković

Aleš Hojs