Ljubljenca občinstva v Melbournu Nick Kyrgios in Thanasi Kokkinakis sta na prvem grand slamu sezone v tenisu Avstraliji priigrala prvi finale v konkurenci dvojic po letu 1980. V polfinalu sta davi s 7:6 (4) in 6:4 premagala Španca Marcela Granollersa in Argentinca Horacia Zeballosa.



