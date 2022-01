Robert Carotta: Epidemija covida ne popušča Vlada RS Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 so sodelovali koordinator za covid bolniške postelje pri Ministrstvu za zdravje Robert Carotta, dr. med., predstojnica Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, strokovna direktorica Splošne bolnišnice Murska Sobota Manuela Kuhar Makoter, dr. med., in direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano mag. Tjaša Žohar Čretnik.

Sorodno





































































































































































Oglasi Omenjeni korona virus

Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Borut Pahor

Robert Golob

Aleš Hojs