Rok Snežič na preiskovalno komisijo prišel v majici in maski s podobo “pijanega Kordiša” in dejal, d Politikis Preiskovalna komisija DZ, ki ugotavlja domnevno pranje denarja v NKBM in domnevno nezakonito financiranje SDS, bo danes zaslišala več prič. Med drugim pričakujejo davčnega svetovalca Roka Snežiča, na sejo pa so vabljeni tudi njegova soproga Klavdija Snežič, nekdanji direktor Nove24TV Damjan Damjanovič in podjetnik Dražen Kuča. Medtem ko Klavdija Snežič ni odgovarjala na vprašanja članov […] The po ...

Sorodno









Oglasi Omenjeni Nova KBM (NKBM)

SDS Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Robert Golob

Borut Pahor

Aleš Hojs