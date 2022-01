Peking: nekateri športniki in športnice so že nastanjeni v vaseh SiOL.net V Pekingu so pod strogimi ukrepi za zajezitev okužb s covid-19 uradno odprli vse tri olimpijske vasi za igre, ki se bodo čez osem dni začele v kitajski prestolnici. Prva vas je v Pekingu, druga je v 75 kilometrov oddaljenem Jančingu, tretja pa je v Džangdžjakovu, 180 kilometrov od Pekinga.

