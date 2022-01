Znano je, koliko je stalo Janševo pismo državljanom o cepljenju Večer Skupni strošek je bil 358.885 evrov brez davka na dodano vrednost, so odgovor Ukoma objavile Novice Svet24 in izračunale, da je to natanko 333,8 minimalne plače v Sloveniji v letu 2021.

