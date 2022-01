Še vedno klepetamo za volanom Primorske novice Kar 2658 kršiteljev, ki so med vožnjo klepetali s telefoni v rokah, bulili v tablice ali računalnike so policisti zasačili v dveh tednih akcije Varno brez telefona. Na agenciji za varnost prometa opozarjajo, da za volanom niso nevarni le ti, ampak tudi tisti, ki nenehno gledajo v radio, jedo ali kadijo in se celo ličijo. Usodnih je lahko le nekaj sekund nepazljivosti.

