V Ljubljani odprli novo točko za testiranje SiOL.net Zdravstveni zavod Zdravje je danes v Ljubljani vzpostavil novo točko za testiranje na okužbo z novim koronavirusom, in sicer v Vojašnici Edvarda Peperka. Z zavoda so sporočili, da tam izvajajo hitro in PCR-testiranje, na katerega se ni treba naročiti.

