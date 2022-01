ECDC: Slovenija temno rdeča že štiri mesece SiOL.net Na danes posodobljenem zemljevidu Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC) skorajda vsa Evropa ostaja obarvana temno rdeče, tudi Slovenija. Z rdečo barvo, kar pomeni nekoliko boljše epidemiološke razmere, so obarvani samo še deli Romunije in Poljske. Prihodnji teden se bodo merila za pripravo zemljevida spremenila.

Sorodno





























Oglasi