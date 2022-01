(FOTO) Mariborski mestni svet: Bazen v Mestnem parku bodo odstranili Večer Ekskluzivno pravico do prevoza pokojnika od kraja smrti do hladilnih prostorov je dobilo Pogrebno podjetje Maribor, potrdili so tudi spremembe odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Maribor

Večer Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jože Colarič

Miha Kordiš

Marko Bandelli

Jani Möderndorfer