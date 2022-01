Brad Pitt v razmerju s 23 let mlajšo pevko? 24ur.com Vse glasnejše so govorice, da se je 58-letni hollywoodski igralec Brad Pitt zapletel s 23 let mlajšo švedsko pevko Lykke Li, ki živi v igralčevi bližini. Par naj bi svojo zvezo skrival pred javnostjo, njune skupne fotografije pa za zdaj še niso prišle v javnost.

