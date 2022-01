Kopitar in kralji še z drugim newyorškim moštvom SiOL.net Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo ponoči v ligi NHL spopadli z New Yorks Islanders. V torek zjutraj po slovenskem času so v New Yorku po kazenskih strelih že priznali premoč moštvu Rangers, tokrat upajo na drugačen izid.

Oglasi