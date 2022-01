Slovenija bo v Sklad najmanj razvitih držav za podnebne spremembe za zdaj prispevala 50.000 EUR Energetika.NET Vlada je na včerajšnji seji potrdila sporazum med Republiko Slovenijo in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (IBRD) za t.i. ‘Sklad najmanj razvitih držav za podnebne spremembe’, ki je bil sklenjen 11. januarja 2022 v New Yorku.

