Formula 1 v Singapurju vsaj do leta 2028 Dnevnik Singapur bo gostitelj dirk za svetovno prvenstvo formule 1 vsaj do leta 2028. Dirke formule 1 so na dirkališču Marina Bay Street Circuit od leta 2008. V zadnjih dveh sezonah so morali veliko nagrado zaradi pandemije koronavirusa odpovedali. Letos je...

