Slovenska Istra na poti do priznanja Primorske novice Včeraj je bil storjen še en korak k uradni in tudi dokončni potrditvi poimenovanja območja štirih slovenskih obmorskih občin z imenom Slovenska Istra. Z njim se je strinjal koprski občinski svet, za njim bodo o pobudi odločali še izolski in piranski svetniki, nakar bo pobuda romala na pristojne državne ...

