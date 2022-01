Brv bo končno nekam (pri)peljala Primorske novice Po številnih zapletih in z večmesečno zamudo se je na desnem bregu Soče začela gradnja približno 560 metrov dolge povezovalne kolesarske poti med brvjo čez Sočo in kolesarsko potjo Solkan - Plave oziroma krakom proti Italiji. Če ne bo novih presenečenj in bo vreme lepo, bo trasa nared konec ...

