Po informacijah, ki jih na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) dobivajo s terena, naj bi divjad in zlasti divji prašič lani povzročila bistveno več škode kot prejšnja leta. Zanimalo nas je, ali populacija divjih prašičev in parkljaste divjadi narašča, in če je tako, ali je morda vzrok neprimerno načrtovanje odstrela in ta ne sledi reprodukciji.