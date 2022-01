Veliko novosti, pokazali so naslednico nissan micre #foto SiOL.net Renault, Nissan in Mitsubishi bodo v naslednjih petih letih v razvoj elektromobilnost vložili 23 milijard evrov. Znotraj alianse bodo razvili arhitekture, komponente in pogone ter tako poskušali ujeti tekmece. V naslednjih petih letih bodo na ceste skupno poslali 35 različnih električnih vozil, do leta 2030 pa bodo sledili skupni strategiji in povečali kapaciteto proizvodno kapaciteto baterij na 220 gigavatnih ur. Med neposrednimi novostmi je Nissan pokazal električnega naslednika zdajšnje micre, ki se v tej obliki poslavlja.

