Koga boste pa vi volili? Primer povprečne neto plače Nova24TV Za lažjo odločitev, koga boste volili na bližajočih se državnozborskih volitvah, revija Demokracija primerja vlade in preverja dejstva. Tokrat primerja povprečno neto plačo v času sedanje in prejšnje vlade. The post Koga boste pa vi volili? Primer povprečne neto plače first appeared on Nova24TV.

Sorodno



Oglasi