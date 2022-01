Kanadski tovornjakarji protestirajo proti obveznemu cepljenju 24ur.com Kanadski tovornjakarji v konvoju vozijo proti prestolnici in tako protestirajo proti obveznemu cepljenju proti covidu za voznike tovornjakov, ki prehajajo mejo med Kanado in ZDA. Ob cestah jih je podpirala tudi večglava množica ljudi in jih spodbujala pri njihovih zahtevah.

