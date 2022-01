Starša triletniku povzročila številne hude poškodbe, pripeljali so ga v bolnišnico, zanemarjala naj Lokalec.si Na novomeškem sodišču se je začelo sojenje staršema, obtoženima zanemarjanja njunega takrat triletnega otroka, surovega dejanja in povzročitve hude telesne poškodbe. Na sojenju se nista zagovarja, sta pa očitke zanikala v preiskavi, poročata Delo in Slovenske novice. V nadaljevanju sojenja bo ugotovitve predstavil tudi izvedenec medicinske stroke. Portal Slovenske novice poroča, da so med poškodba ...

Sorodno Oglasi Omenjeni Delo

Klinični center

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Žan Košir

Janez Janša

Luka Dončić

Janez Cigler Kralj

Ilka Štuhec