Danes mineva leto dni od obsežnega požara v Višnji Gori, v katerem so ognjeni zublji popolnoma uničili ostrešje in notranjost bivalnih prostorov treh stanovanjskih stavb v starem mestnem jedru. V enemu izmed stanovanj so odprli svoja vrata in z javnostjo podelili svoja občutenja. Spomin je še vedno svež in grenak, zato o tem dogodku govorijo s težkim srcem. Vsi se še dobro spominjajo tistega usodn ...